Солженицына сместили с поста гендиректора СГК. Кто возглавил компанию? Новый глава компании будет совмещать пост с должностью генерального директора СУЭК Генеральным директором "Сибирской генерирующей компании" с 14 февраля стал Максим Басов.
Солженицына сместили с поста гендиректора СГК. Кто возглавил компанию? Новый глава компании будет совмещать пост с должностью генерального директора СУЭК Генеральным директором "Сибирской генерирующей компании" с 14 февраля стал Максим Басов.
Свежие комментарии