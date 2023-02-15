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Солженицына сместили с поста гендиректора СГК. Кто возглавил компанию?

Солженицына сместили с поста гендиректора СГК. Кто возглавил компанию?

Солженицына сместили с поста гендиректора СГК. Кто возглавил компанию? Новый глава компании будет совмещать пост с должностью генерального директора СУЭК Генеральным директором "Сибирской генерирующей компании" с 14 февраля стал Максим Басов.

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