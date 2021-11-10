Под Красноярском в лобовом столкновении пострадали двое мужчин

В районе Зыково второй день подряд происходят лобовые ДТП. Сегодня, 10 ноября, около 08:30 на дороге Березовка — Маганск 41-летняя водитель Toyota Ist при выезде со второстепенной дороги не пропустила «Тойоту-Камри», которая ехала по главной дороге.