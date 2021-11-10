НГС - Красноярск

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей ххххххххх
    Началась усиленная разведка ,под любым гуманным предлогом им необходимо находиться на месте интересующего объекта с ц...Летевший из Япони...
  • Лариса Грищенко (Калашникова)
    до непосредственного исполнителя доходят те суммы, на которые только и покупать самое дешевое. это - раз. второе - об...Опубликовано виде...
  • NVS66 SergeiShulepov
    Хоть в дом бензин привезут, еще бы керосин для керосинки.В Красноярске поя...

Под Красноярском в лобовом столкновении пострадали двое мужчин

Под Красноярском в лобовом столкновении пострадали двое мужчин

В районе Зыково второй день подряд происходят лобовые ДТП. Сегодня, 10 ноября, около 08:30 на дороге Березовка — Маганск 41-летняя водитель Toyota Ist при выезде со второстепенной дороги не пропустила «Тойоту-Камри», которая ехала по главной дороге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх