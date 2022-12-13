Сам себе мастер

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Мужчина превратил задний двор своего дома в игровую площадку для собак

Мужчина превратил задний двор своего дома в игровую площадку для собак

Тесса, Бруно, Купер и Мия, вероятно, самые счастливые питомцы на земле, ведь их хозяин построил им чудесную игровую площадку, о которой только можно мечтать.

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