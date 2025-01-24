В Давосе предупредили о расколе мировой финансовой системы

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Согласно недавно опубликованному отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ) под названием Navigating Global Financial System Fragmentation, экономические издержки глобальной фрагментации потенциально могут превзойти пандемию Covid-19, а также мировой финансовый кризис 2008 года (GFC), сообщает Euronews.