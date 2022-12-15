Закон, порядок, государство

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В СССР вас бы засмеяли, если не осилите хотя бы 80% вопросов - ТЕСТ

В СССР вас бы засмеяли, если не осилите хотя бы 80% вопросов - ТЕСТ

На ушедшую великую Советскую эпоху каждый человек смотрит по-своему. Многие, естественно, с особой нежностью вспоминают те времена.

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