Саудовская Аравия обратилась за помощью с ПВО к Пакистану, сообщили в The Wall Street Journal. Как сообщает издание, Эр-Рияд ищет средства противовоздушной обороны по всему миру.
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