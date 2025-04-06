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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о победе в Японии: «Если бы я сидел за рулем «Макларена», вы бы меня вообще не увидели»

Пилот «Ред Булл» признал, что был очень рад победе на Гран-при Японии, которая во многом стала возможной благодаря старту с поула.

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