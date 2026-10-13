Another Bonus Quote of the Day

“Republicans are fucked. Everyone sees Trump’s corruption. We’re going to lose Texas to a horrible candidate simply because it’s a referendum on Trump corruption and Paxton is just as corrupt as Trump.
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