Украинские аграрии требуют от ЕС 10-летней отсрочки от имплементации обязательных сельскохозяйственных директив, а также доступа к льготным кредитам.
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