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Курские новости

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Для курских спортсменов приобрели 2 блочных лука и комплекты оборудования

Для курских спортсменов приобрели 2 блочных лука и комплекты оборудования

Для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата региональное Министерство физической культуры и спорта совместно с Фондом поддержки развития спорта «Спортивное поколение» купили два блочных спортивных лука и комплекты навесного оборудования для них.

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