Нейросети для ритейла. Робот-кассир и другие примеры внедрения ИИ в продажах

В России реализованы десятки успешных кейсов внедрения искусственного интеллекта в продажах. Применению ИИ в ретейле посвящен отчет АНО «Цифровая экономика», на основе которого подготовлен этот материалСфера розничной торговли одной из первых адаптирует новые технологии.
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