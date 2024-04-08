Нейросети для ритейла. Робот-кассир и другие примеры внедрения ИИ в продажах

В России реализованы десятки успешных кейсов внедрения искусственного интеллекта в продажах. Применению ИИ в ретейле посвящен отчет АНО «Цифровая экономика», на основе которого подготовлен этот материалСфера розничной торговли одной из первых адаптирует новые технологии.