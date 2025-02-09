Трамп поручил организовать встречи по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по России и Украине Киту Келлогу организовать встречи по урегулированию украинского конфликта, при этом заявив, что у него есть «конкретный план» по завершению кризиса.
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