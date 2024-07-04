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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети впервые показали отмененную игру про Железного человека, которую раз...

В сети впервые показали отмененную игру про Железного человека, которую раз...

В сети впервые показали отмененную игру про Железного человека, которую разрабатывали еще в 2003 годуРазработчик Кевин Эдвардс (Kevin Edwards) впервые опубликовал скриншоты и геймплейное видео отмененной игры The Invincible Ironman (рабочее название), в которой главным героем выступал Железный человек из вселенной Marvel.

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