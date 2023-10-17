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"Эпоха Качиньского - всё". Выборы в Польше выиграла оппозиция

"Эпоха Качиньского - всё". Выборы в Польше выиграла оппозиция

Парламентские выборы, состоявшиеся в Польше 15 октября, закончились победой либеральных демократов.Консервативная партия "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского на протяжении 8 лет управляла Польшей.

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