"Эпоха Качиньского - всё". Выборы в Польше выиграла оппозиция

Парламентские выборы, состоявшиеся в Польше 15 октября, закончились победой либеральных демократов.Консервативная партия "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского на протяжении 8 лет управляла Польшей.
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