Названо возможное место встречи Путина с Трампом

Они обсудили ситуацию с Украиной и не только, сообщает корреспондент УтроNews.В ходе беседы Президент России пригласил собеседника посетить РФ и выразил готовность принять в России иностранных должностных лиц.
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