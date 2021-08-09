ДрузьяТуризмАлтай. Мегалиты горы Синюхаhttps://artsgtu Алтай. Мегалиты горы Синюха Гора Синюха находится в Смоленском районе в 20 километрах от Белокурихи.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов💥 Предлагаю вашему вниманию свечу "Вольт"💥 Можно использовать для любых видов воздействия на человека: привороты, переклады, подчины и др. Материал: натуральный воск, краситель Имеет приятный медовый аромат. Вольт полностью прокрашен. Размеры свечи: Высота 20 см. Диаметр 4см. Диаметр подставки 5,1см Вес 130-150 г.Юрий Ильиновhttps://www.youtube.com/watch?v=J0Jfs1r6XS8Юрий Ильиновhttps://www.youtube.com/watch?v=J0Jfs1r6XS8Юрий Ильинов🌙 Расклад "Неудовольствие" ✍️)) Этот расклад предлагается для объяснения ситуаций недовольства, возникших в жизни. Вроде бы ничего серьезного, но «капля камень точит», и лучше разобрать вероятную проблему в зародыше, нежели ждать, пока она начнет по-настоящему отравлять жизнь. Предполагается, что рассматривается именно личный взгляд/участие/подход к ситуации, вызывающей «неудовольствие». Влияние партнера в данном случае не учитывается, рассматривается только личная игра вопрошающего. 1. Что не устраивает в настоящем положении дел? Сформулировать причину неудовольствия все-таки придется, абстрактные формулировки "а чё он криво посмотрел" не покажут настоящую причину неудовольствия. 2. Как это должно выглядеть «по моему»? В этой позиции может выпасть указание на отыгрываемый подсознаниельный сценарий, и даже если он вам неприятен — посмотрите правде в глаза, иначе зачем вы начали делать расклад? 3. Что является препятствием к достижению желаемого? Эта позиция показывает, какие препятствия городятся нами самими, лишь бы не получить желаемое. Ну представьте — вот вы его получили, и что — конец игры? Часто человеку куда интереснее и важнее преодолевать сложности на пути к цели, нежели просто дойти до нее и успокоиться. 4. Скрытая причина – «зачем мне нужна проблема». Проблема очень часто это всего лишь маска, отвлекающая от того, что интересует/пугает/отталкивает человека в действительности. Иметь "проблему" иногда очень удобно: например, я никак не могу попасть на фитнесс, так как у меня много работы. Внешняя проблема — "хочу, но не могу попасть..." — является в данном случае оправданием нежелания/лени и т.п. Но ведь проблема озвучена, человек создает иллюзию бурной деятельности... и может дальше спокойно "не ходить". 5. Какой бонус «проблемы» мешает ее разрулить? В любой игре/проблеме есть свои вкусности, за которые человек держится. Это может быть, например, игра в бедного деточку, которого необходимо пожалеть — и таки его все жалеют, а человек добирает внимание окружающих... 6-7-8. Необходимые действия для достижения желаемого. Если вы понимаете, что устранив причину неудовльствия, станете гармоничней и жизнь обретет приятство, — тогда дерзайте! 9. Каков будет итог, когда цель окажется достигнута? Не удивляйтесь, если окажется, что вам нужно было не то, о чем вы думали... Чем честнее вы формулируете причину неудовольствия, тем с большей долей вероятности будет спрогнозирован результат.Комментировать
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