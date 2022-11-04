Поиски в открытом море: почему владелец частного дельфинария в Крыму избавился от млекопитающих

На Черном море развернулась операция по спасению дрессированных дельфинов. Несколько лет животные развлекали зрителей одного из частных цирков на воде, а когда шоу стало нерентабельным, руководство решило отправить их на волю - на верную гибель.
На Черном море развернулась операция по спасению дрессированных дельфинов. Несколько лет животные развлекали зрителей одного из частных цирков на воде, а когда шоу стало нерентабельным, руководство решило отправить их на волю - на верную гибель.
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