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Алексей Ягудин: «Трусова прилично утратила на данный момент. Она далека от своего пика формы»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о выступлении Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи, где она заняла третье место.

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