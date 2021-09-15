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На портале госуслуг обнаружили переход на мошеннические сайты

На портале госуслуг обнаружили переход на мошеннические сайты

На портале госуслуг обнаружили уязвимость, с помощью которой мошенники могут перенаправить пользователей на сторонние интернет-ресурсы, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

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