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Кабмин России ждет сокращения числа малоимущих к 2024 году

Кабмин России ждет сокращения числа малоимущих к 2024 году

Москва, 20 октября. Правительство улучшило прогноз по темпам снижения уровня бедности в России. Согласно Единому плану по достижению национальных целей развития, в следующие три года число малоимущих будет сокращаться быстрее, чем предполагалось.

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