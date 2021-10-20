Кабмин России ждет сокращения числа малоимущих к 2024 году

Москва, 20 октября. Правительство улучшило прогноз по темпам снижения уровня бедности в России. Согласно Единому плану по достижению национальных целей развития, в следующие три года число малоимущих будет сокращаться быстрее, чем предполагалось.
Москва, 20 октября. Правительство улучшило прогноз по темпам снижения уровня бедности в России. Согласно Единому плану по достижению национальных целей развития, в следующие три года число малоимущих будет сокращаться быстрее, чем предполагалось.
Свежие комментарии