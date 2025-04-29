Ни в одном регионе России учителя не работают в среднем на одну ставку

Только в восьми российских регионах педагоги работают на 1,4 ставки и менее. Это следует из мониторинга профсоюза «Учитель» — он проводился на основе формы статистического наблюдения, данные которой ежегодно размещает Минпросвещения на своем сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии