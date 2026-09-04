Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на машины в конце лета

Как изменились цены на машины в конце лета

Рекомендованные розничные цены на новые автомобили в августе изменились у 11 брендов. По данным агентства АВТОСТАТ, в течение августа 2026 года у 11 марок, официально представленных на рынке РФ, было отмечено изменение цен на новые автомобили.

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