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Орбакайте снова унизили в России. Пора звать маму?

Орбакайте снова унизили в России. Пора звать маму?

Кристину Орбакайте снова унизили в России - отменили очередной концерт. Певице уже пора звать знаменитую маму?Сейчас отмены выступлений звёзд шоу-бизнеса, занявших сомнительную позицию в отношении России после 24 февраля 2022 года, кажутся уже обычным делом.

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