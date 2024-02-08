Орбакайте снова унизили в России. Пора звать маму?

Кристину Орбакайте снова унизили в России - отменили очередной концерт. Певице уже пора звать знаменитую маму?Сейчас отмены выступлений звёзд шоу-бизнеса, занявших сомнительную позицию в отношении России после 24 февраля 2022 года, кажутся уже обычным делом.