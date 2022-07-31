МО России: для расследования удара в Еленовке приглашены эксперты ООН и Красного Креста

Россия пригласила экспертов Международного комитета Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций (ООН) для расследования удара по СИЗО №120 в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержались пленные украинские боевики.
Россия пригласила экспертов Международного комитета Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций (ООН) для расследования удара по СИЗО №120 в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержались пленные украинские боевики.
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