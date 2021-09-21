Творожные булочки на завтрак

Булочки к чаю за 30 минут получились мягкими и вкусными! Просто и быстро! ИНГРЕДИЕНТЫ:Для теста: Творог - 250 грамм; Мука – 200-230 грамм; Сахар – 75 грамм; Куриные яйца - 1 штука + белок (СО); Масло растительное -30 грамм; Разрыхлитель теста – 1ч.