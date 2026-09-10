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Царьград

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Financial Times: МВФ отклонил Рейса из-за критики тарифов Трампа

Financial Times: МВФ отклонил Рейса из-за критики тарифов Трампа

Международный валютный фонд отказался от назначения португальца Рикардо Рейса на пост главного экономиста из-за его критики тарифов администрации Трампа.

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