Как планировать повседневные покупки без лишних трат

Перед походом в магазин легко вспомнить несколько нужных вещей и забыть остальные. В такой ситуации дебетовые карты для покупок в магазине остаются только способом оплаты, а итоговые расходы больше зависят от списка, бюджета и того, насколько человек понимает реальные домашние запасы.