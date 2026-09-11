Как планировать повседневные покупки без лишних трат

Перед походом в магазин легко вспомнить несколько нужных вещей и забыть остальные. В такой ситуации дебетовые карты для покупок в магазине остаются только способом оплаты, а итоговые расходы больше зависят от списка, бюджета и того, насколько человек понимает реальные домашние запасы.
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