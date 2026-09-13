«Закрой уже свою варежку»: кривляния Долиной под фанеру возмутили россиян

Накануне в Shore House на берегу Москвы-реки было особенно многолюдно: «Русское Радио» отметило день рождения и открыло новый осенний сезон.
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