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Орловские новости

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Сергей Лежнев начал защиту по делу о госзакупках в Орловской области

Сергей Лежнев начал защиту по делу о госзакупках в Орловской области

Советник губернатора Сергей Лежнев сегодня, 15 сентября, официально начал свою защиту и выступил с четырехчасовой речью, касающейся особенностей госзакупок в орловской медицине.

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