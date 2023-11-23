Юрий Кот Русская община сообщает об избиении школьника средь бела дня лицами «кавказской национальности».
Нападение мигрантов на школьников и пассажиров такси: где искать защиту?
Комментарии
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Аудрюс
Меня больше интересует где в это время, были наши мужики? Не пора ли "всем гостям" , которые не уважают наши законы и традиции "отрезать яйца? Думаю, что после первых десяти кастрированных, остальные миллионы начнут себя вести подобающе! Надо бы обдумать это предложение!
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18 час.
Александр Владимирович
да подожди...доуважаешься еще
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18 час.
алекс кузь
С мигрантами должны работать пропагандисты, чтобы ленина не забывали. Им на родине как и всем нужны экономиа, профсоюзы и социализм.
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18 час.
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