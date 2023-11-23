Нападение мигрантов на школьников и пассажиров такси: где искать защиту?

Аудрюс

Меня больше интересует где в это время, были наши мужики? Не пора ли "всем гостям" , которые не уважают наши законы и традиции "отрезать яйца? Думаю, что после первых десяти кастрированных, остальные миллионы начнут себя вести подобающе! Надо бы обдумать это предложение!