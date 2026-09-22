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240 лет назад в Орле открылось Главное народное училище

240 лет назад в Орле открылось Главное народное училище

Сегодня исполняется 240 лет со дня открытия Главного народного училища в Орле. Его здание, построенное в стиле классицизма, сохранилось до наших дней и является памятником культурного наследия.

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