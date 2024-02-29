«Наверное, да»: 60-летний актер Александр Домогаров ответил на вопрос о принадлежности к романтикам

Народный артист России Александр Домогаров дал интервью сайту aif.ru. В беседе с журналистами он рассказал о съемках в историческом сериале «Союз Спасения», раскрыл размер своей пенсии, а также высказался о романтике.
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