Кому труднее всего найти любовь и построить семью: несчастные цифры в дате рождения Алёна Юрьева Исследования в нумерологии и психологии отношений показывают, что дата рождения может оказывать существенное влияние на успех в личной жизни.
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