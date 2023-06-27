Ребенок похож на папу! 54-летняя Буланова показала фото малыша

Уже около недели публика распускает слухи о том, что певица Татьяна Буланова может быть беременна третьим ребёнком от своего новоиспеченного мужа Руднева, который примечателен для общественности тем, что младше своей избранницы на целых 19 лет.
Уже около недели публика распускает слухи о том, что певица Татьяна Буланова может быть беременна третьим ребёнком от своего новоиспеченного мужа Руднева, который примечателен для общественности тем, что младше своей избранницы на целых 19 лет.
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