Popcaketv

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Ребенок похож на папу! 54-летняя Буланова показала фото малыша

Ребенок похож на папу! 54-летняя Буланова показала фото малыша

Уже около недели публика распускает слухи о том, что певица Татьяна Буланова может быть беременна третьим ребёнком от своего новоиспеченного мужа Руднева, который примечателен для общественности тем, что младше своей избранницы на целых 19 лет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх