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Роспатент зарегистрировал переход товарных знаков WB в пользу ООО «РВБ»

Роспатент зарегистрировал переход товарных знаков WB в пользу ООО «РВБ»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала передачу прав на 28 объектов интеллектуальной собственности компании Wildberry в пользование объединенной компании ООО «РВБ», которая является партнером Wildberry & Russ.

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