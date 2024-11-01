Роспатент зарегистрировал переход товарных знаков WB в пользу ООО «РВБ»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала передачу прав на 28 объектов интеллектуальной собственности компании Wildberry в пользование объединенной компании ООО «РВБ», которая является партнером Wildberry & Russ.
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