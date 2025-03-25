Владимир Путин в Кремле наградил премиями молодых деятелей культуры

МОСКВА, 25 марта, ФедералПресс. В День работника культуры в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год.
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