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Крещение Господне 2025 в Екатеринбурге: адреса купелей, погода, правила

Крещение Господне 2025 в Екатеринбурге: адреса купелей, погода, правила

Рассказываем, где будут подготовлены купели и график их работыК проведению религиозных омовений в день Крещения Господня, 19 января, в Екатеринбурге готовятся заранее.

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