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Руководителей оружейных концернов и бывших украинских ученых избрали в члены РАН

Руководителей оружейных концернов и бывших украинских ученых избрали в члены РАН

В члены РАН избрали руководителей оборонных концернов и ученых из новых регионов.Членами-корреспондентами РАН избраны гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и генеральный конструктор концерна «Калашников».

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