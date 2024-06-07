Путин раскрыл, какие мигранты нужны России

России нужны мигранты, у которых есть определенная квалификация, а также знание русского языка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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