В интернете нашумело видео гибели наших военнослужащих на Днепре из-за того, что у них не завелась моторная лодка.
Русской армии ударили в спину. Тыловая мафия оставила фронт без техники
Комментарии
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Andrew Kleymenov
Вот как раз с этими вопросами, чтобы получить на них конкретный ответ, Пригожин со своим "Вагнером" и двигался к Москве. Вот потому-то чинуши всех рангов и кинулись спасать свои жирные задницы в заграницах.
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6 час.
ОШ
Ольга Шел
В любой ситуации лепите Пригожина в герои. Чинуши конечно есть зажравшиеся, но и Пригожин не лучше. С тех слитков золота и наворованного, мог обеспечить катерами весь флот. Это был бы поступок, тогда может и его прошлые дела сейчас не трясли и не делали обысков, на которых и вытаскивают все это его добро. А ведь это уворовано тоже у народа. А он обнаглел до того, что решил войну устроить, на Москву он пошел. Нам еще такого психа и уголовника у власти не хватало.
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5 час.
Andrew Kleymenov
А вот посмотрите это материал из "Цаоьграда". Грядёт депутатское, а может и уголовное расследование. https://mirtesen.tsargrad.tv/blog/43309148186/Nina-Ostanina-sorvala-maski-s-kritikov-Prigozhina-Elita-proverku?utm_referrer=mirtesen.ru
Нина Останина сорвала маски с критиков Пригожина. "Элита" проверку не прошла - Царьград - 9 июля - 43309148186
Царьград - МирТесен
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5 час.
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