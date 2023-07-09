Русской армии ударили в спину. Тыловая мафия оставила фронт без техники

Вот как раз с этими вопросами, чтобы получить на них конкретный ответ, Пригожин со своим "Вагнером" и двигался к Москве. Вот потому-то чинуши всех рангов и кинулись спасать свои жирные задницы в заграницах.

ОШ

Ольга Шел

В любой ситуации лепите Пригожина в герои. Чинуши конечно есть зажравшиеся, но и Пригожин не лучше. С тех слитков золота и наворованного, мог обеспечить катерами весь флот. Это был бы поступок, тогда может и его прошлые дела сейчас не трясли и не делали обысков, на которых и вытаскивают все это его добро. А ведь это уворовано тоже у народа. А он обнаглел до того, что решил войну устроить, на Москву он пошел. Нам еще такого психа и уголовника у власти не хватало.