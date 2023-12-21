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Южная Корея выступает за усиление расширенного сдерживания КНДР

Южная Корея выступает за усиление расширенного сдерживания КНДР

Министр национальной обороны Южной Кореи Син Вон Сик высказался о том, что необходимое укрепление американских средств расширенного сдерживания является более реалистичным вариантом, чем разработка собственного ядерного оружия в собственной стране.

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