Южная Корея выступает за усиление расширенного сдерживания КНДР

Министр национальной обороны Южной Кореи Син Вон Сик высказался о том, что необходимое укрепление американских средств расширенного сдерживания является более реалистичным вариантом, чем разработка собственного ядерного оружия в собственной стране.
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