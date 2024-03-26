Без отрыва от производства: солдаты-срочники проходят службу на ЧТЗ

На заводе создали научно-производственное подразделение Вооруженных сил России.В Челябинске солдаты-срочники, до призыва — сотрудники Челябинского тракторного завода, проходят службу, работая на предприятии и выполняя гособоронзаказ.
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