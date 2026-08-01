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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Игдисамова поражение от «Спартака», 3 победы и ничья в 5 матчах во главе ЦСКА

ЦСКА провел пятый матч при Дмитрие Игдисамове .  Сегодня армейцы под руководством 40-летнего тренера сыграли вничью с «Крыльями Советов» в 2-м туре РПЛ (1:1).

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