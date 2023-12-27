Татарстану возместят более 1,6 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов ОЭЗ «Иннополис»

Правительство Российской Федерации распоряжением от 23.12.2023 года № 3883-р утвердило изменения, которые вносятся в перечень проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г.
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