Татарстану возместят более 1,6 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов ОЭЗ «Иннополис»

Правительство Российской Федерации распоряжением от 23.12.2023 года № 3883-р утвердило изменения, которые вносятся в перечень проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г.