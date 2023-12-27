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Татарстану возместят более 1,6 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов ОЭЗ «Иннополис»

Татарстану возместят более 1,6 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов ОЭЗ «Иннополис»

Правительство Российской Федерации распоряжением от 23.12.2023 года № 3883-р утвердило изменения, которые вносятся в перечень проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г.

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