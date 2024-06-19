Комитет Госдумы одобрил законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Документ внесли на рассмотрение 26 марта Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иностранных агентов в библиотеках.
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