Судебный эксперт Александр Терентьев объяснил, почему покупка квартиры банкрота на торгах может стать проблемой: возможны трудности с выселением жильцов, а также риски с материнским капиталом.
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