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Закон, порядок, государство

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Исследование МТС: каждая третья пара в Приморье ругается из-за "залипания" партнера в смартфоне

Исследование МТС: каждая третья пара в Приморье ругается из-за "залипания" партнера в смартфоне

К запуску смартфона HONOR 90 с немерцающим экраном цифровая экосистема МТС провела исследование и выяснила, какую роль мобильный телефон играет в романтических и семейных отношениях россиян, а также какие возрастные группы детей чаще подвергаются родительскому контролю, сообщает ИА PrimaMedia.

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