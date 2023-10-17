Исследование МТС: каждая третья пара в Приморье ругается из-за "залипания" партнера в смартфоне

К запуску смартфона HONOR 90 с немерцающим экраном цифровая экосистема МТС провела исследование и выяснила, какую роль мобильный телефон играет в романтических и семейных отношениях россиян, а также какие возрастные группы детей чаще подвергаются родительскому контролю, сообщает ИА PrimaMedia.