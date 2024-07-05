«Так и должно продолжаться»: Ферстаппен — о борьбе с Норрисом

Getty Images / Red Bull Content PoolСтолкновение голландца Макса Ферстаппена с соперничавшим с ним за победу на Гран При Австрии британцем Ландо Норрисом из McLaren может повториться в будущем, поскольку трёхкратный чемпион мира не намерен менять свой подход к сражениям на трассе.