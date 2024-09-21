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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коллинс снялась с WTA 1000 в Пекине

Коллинс снялась с WTA 1000 в Пекине

Даниэль Коллинс снялась с «тысячника» в Пекине из-за болезни. Турнир начнется 25 сентября. 10-я ракетка мира проводит последний год в туре.

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