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Курские новости

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В Курской области инженеры ВС РФ ставят минные заграждения

В Курской области инженеры ВС РФ ставят минные заграждения

Телеграмм-канал Русское оружие опубликовал видео, на котором видно, как расчет одной из перспективных 122-мм инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» осуществляется постановка минных заграждений на Курском фронте.

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